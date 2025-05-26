Yaşam

Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında

İzmir merkezli 5 ilde bir künefe zincirine yönelik FETÖ/PDY operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 33'ü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 kişi gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı.

41 ŞÜPHELİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah harekete geçildi.

7 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇMIŞ

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda; 100 bin TL, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalar sürüyor.

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