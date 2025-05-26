Babalar Günü 2025: Bu yıl Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

2025 yılında Babalar Günü, her yıl olduğu gibi haziran ayının üçüncü Pazar günü olan 15 Haziran Pazar günü kutlanacak. Türkiye başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık gibi birçok ülkede aynı tarihte gerçekleştirilen bu kutlama, babaların aile ve toplumdaki yerini vurgulayan özel bir anlam taşıyor.
Babalar Günü'nün Doğuş Hikayesi
Babalar Günü'nün kökenleri, farklı kaynaklarda değişik anlatımlarla aktarılıyor. Bunlardan biri, 1907 yılında Amerika'nın West Virginia eyaletinde Monongah madeninde yaşanan trajik bir kazaya dayanıyor. Bu faciada 361 madenci hayatını kaybetti; 250'si babaydı ve geride binden fazla babasız çocuk kaldı. Bu trajedi, Grace Golden Clayton adlı bir kadının yerel kilisenin papazına bir anma töreni düzenlenmesi önerisini getirmesiyle anıldı, ancak bu etkinlik yaygınlaşmadı.
Asıl Babalar Günü fikri ise 1909 yılında Washington eyaletinde, Spokane şehrinde doğdu. Sonora Louise Smart Dodd, Anneler Günü'nün varlığına dayanarak babalar için de benzer bir gün olmasını istedi. Babası William Jackson Smart, Amerikan İç Savaşı gazisi olup, eşi vefat ettikten sonra altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Bu kişisel deneyim, Babalar Günü'nün temelini oluşturdu.
İlk resmi Babalar Günü kutlaması 19 Haziran 1910'da Spokane'de gerçekleşti.
Babalar Günü'nün Yaygınlaşması ve Resmiyet Kazanması
Babalar Günü ilk kutlamalarına rağmen uzun süre geniş kabul görmedi. Sonora Dodd, kampanyasını devam ettiremedi ve Babalar Günü halkın gündeminden yavaş yavaş kayboldu. 1930'larda, erkeklere yönelik ürün üreten firmaların desteğiyle kampanya canlandırıldı, fakat bu durum özel günün ticari bir fırsat olarak görülmesine yol açtı.
ABD'de 1916'dan itibaren bazı başkanlar Babalar Günü'nü ulusal tatil haline getirmeye çalıştı. Örneğin, Başkan Woodrow Wilson bu konuda adımlar attı ancak Kongre onaylamadı.