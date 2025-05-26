Babalar Günü 2025: Bu yıl Babalar Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte, ailelerin ve toplumun en önemli figürlerinden biri olan babaların özel günü için geri sayım başladı. Babalar Günü, çocukluk anılarımızdan yetişkinliğimize kadar hayatımızda büyük rol oynayan babaları onurlandırmak ve takdir etmek amacıyla kutlanan anlamlı bir gün. Peki bu yıl Babalar Günü ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 26.05.2025 11:42 PAYLAŞ ABONE OL

2025 yılında Babalar Günü, her yıl olduğu gibi haziran ayının üçüncü Pazar günü olan 15 Haziran Pazar günü kutlanacak. Türkiye başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık gibi birçok ülkede aynı tarihte gerçekleştirilen bu kutlama, babaların aile ve toplumdaki yerini vurgulayan özel bir anlam taşıyor.

A Haber foto arşiv Babalar Günü'nün Doğuş Hikayesi Babalar Günü'nün kökenleri, farklı kaynaklarda değişik anlatımlarla aktarılıyor. Bunlardan biri, 1907 yılında Amerika'nın West Virginia eyaletinde Monongah madeninde yaşanan trajik bir kazaya dayanıyor. Bu faciada 361 madenci hayatını kaybetti; 250'si babaydı ve geride binden fazla babasız çocuk kaldı. Bu trajedi, Grace Golden Clayton adlı bir kadının yerel kilisenin papazına bir anma töreni düzenlenmesi önerisini getirmesiyle anıldı, ancak bu etkinlik yaygınlaşmadı.