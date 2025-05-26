Yaşam

Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı

Denizli'de evinin bahçesinde ölü bulunan ve kulakları ile yüzünün bir bölümünün olmadığı görülen 56 yaşındaki Halit Tire'nin kalp krizinden öldüğü ve kulakları ile yüzünün bir bölümünü farelerin yediği belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı

Denizli'nin Baklan ilçesinde evinin bahçesinde ölü bulunan çiftçi Halit Tire'nin (56), otopsi sonucuna göre kalp krizinden hayatını kaybettiği, kulakları ve yüzünü farelerin yediği belirlendi.

Olay, dün sabah saatlerinde kırsal Dağal Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan, 4 çocuk babası Halit Tire, evinin bahçesinde komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşusunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kalp krizinden hayatını kaybeden Halit Tire (DHA)Kalp krizinden hayatını kaybeden Halit Tire (DHA)

Sağlık ekipleri, Tire'nin hayatını kaybettiğini, iki kulağının ve yüzünün bir kısmının olmadığını belirledi. Vücudunda herhangi bir kesici delici alet izi bulunmayan Tire'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı.

Halit Tire'nin yapılan otopsi sonucunda kalp krizinden öldüğü, kulakları ve yüzünün bir kısmının fareler tarafından yendiği ortaya çıktı. Tire'nin yakınlarına teslim edilen cenazesi, Baklan'ın kırsal Dağal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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