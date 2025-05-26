Yaşam

Evin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Evin odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Yangın, Bekirdere Mahallesi Kumlu Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple evin odasında yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri, yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

EVİN ODASINDA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI