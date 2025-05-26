Kocaeli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 02:36

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Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CMT 282 plakalı otomobil ile 34 DLE 474 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan 34 CMT 282 plakalı otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada araçlar kullanılamaz hale geldi.

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