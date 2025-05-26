Küçükçekmece'de panik anları! Elektrik trafosunda yangın çıktı
Küçükçekmece'nin Gültepe mahallesinde bulunan bir elektrik trafosunda yangın çıktı. Çevredekiler yangın nedeniyle meydana gelen patlamaları fark etmesi sonucu itfaiye ve BEDAŞ ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler tarafından yangın söndürülürken bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Küçükçekmece Gültepe Mahallesi 1. Güven Sokak'taki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle trafoda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Trafodaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, BEDAŞ ekipleri bir süre trafoda çalışma yaptı.
Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.