Ehliyetsiz sürücü park halindeki otobüse çarptı: 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 26.05.2025 02:13

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Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.