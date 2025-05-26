Kayseri'de yangın paniği! Mobilya fabrikasından alevler yükseldi

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 01:43

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Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Germir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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