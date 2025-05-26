Antalya'da korkunç olay: 30 metre yükseklikteki falezlerden düşen adam feci şekilde can verdi

Giriş Tarihi: 26.05.2025 02:08

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metrelik falezlerden kayalık alana düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, falezlerden aşağı inerek şahsın kayalık alanda olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ise şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.