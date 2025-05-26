Yaşam

Adana'da feci kaza: Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 5 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Adana'da feci kaza: Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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