Adana'da feci kaza: Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 5 yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.