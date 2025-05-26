Camide "telefonunu kapat" dayağı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 26.05.2025 10:51

Maslak'ta bir camide Cuma namazı sonrası içeride telefonla konuşan Ekrem K. (54), "Telefonu kapat" diyerek kendisini uyaran Ahmet T. tarafından tekme tokat dövülerek darbedildi. Adamın şikayetçi olduğu saldırgan polis tarafından yakalandı; ardından da savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında Sarıyer Maslak'taki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camiye Cuma namazına giden Ekrem K. namazı sona erdikten sonra cep telefonuyla konuşmaya başladı.