Yaşam

Camide "telefonunu kapat" dayağı! O anlar kamerada

Maslak'ta bulunan bir camide telefonla konuşan kişi, "Telefonunu kapat" diyerek kendisini uyaran şahıs tarafından dövüldü. Olay anı cami kameraları tarafından görüntülendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Camide "telefonunu kapat" dayağı! O anlar kamerada

Maslak'ta bir camide Cuma namazı sonrası içeride telefonla konuşan Ekrem K. (54), "Telefonu kapat" diyerek kendisini uyaran Ahmet T. tarafından tekme tokat dövülerek darbedildi. Adamın şikayetçi olduğu saldırgan polis tarafından yakalandı; ardından da savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

MASLAK'TA CAMİDE TELEFONLA KONUŞAN KİŞİYİ DARBETTİ

Olay, 11 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında Sarıyer Maslak'taki bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camiye Cuma namazına giden Ekrem K. namazı sona erdikten sonra cep telefonuyla konuşmaya başladı.

Cami içerisinde telefonla konuşan kişi böyle uyarıldı. (DHA)Cami içerisinde telefonla konuşan kişi böyle uyarıldı. (DHA)

O sırada içeride namaz kılan Ahmet T.,(40) "Telefonu kapat" diyerek Ekrem K.'yi uyardı. Ekrem K.'nin "Namaz bitti, içeride kimse kalmadı" şeklinde konuşması üzerine Ahmet T., Ekrem K.'nin üstüne yürüdü. Saldırıya uğrayan Ekrem K., tekme tokat dövülerek darbedildi. Vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirirken olayın ardından saldırgan Ahmet T., camiden ayrıldı.

Uyarı sonrası cep telefonuyla konuşan vatandaş böyle darbedildi. (DHA)Uyarı sonrası cep telefonuyla konuşan vatandaş böyle darbedildi. (DHA)

7 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Darbedilen Ekrem K. güvenlik kamera görüntüsü kaydıyla emniyete giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin poliste 7 suç kaydı bulunan Ahmet T. olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet T.'nin emniyette ifadesi alındı. Savcılık kararıyla 'Kasten yaralama' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Ahmet T., emniyetten serbest kaldı.

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