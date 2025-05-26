Esenyurt'ta yangın paniği! Kafe ve iş merkezi alevler içinde

Esenyurt'ta bulunan bir binada yangın çıktı. İş merkezi ve kafenin bulunduğu binadan alevler yükseldiği görülürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 10:36

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Esenyurt'ta bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda içerisinde iş merkezi ve kafenin bulunduğu bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binada yoğun duman oluşurken, alevler kafeyi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler yangına müdahale ederken, binanın arkasındaki 132 dairenin bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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