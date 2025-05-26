Adıyaman'da silahlı kavga: 5 kişi gözaltında

Adıyaman Bahçecik Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaşanan olaya ilişkin 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:02

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Adıyaman'da, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayının şüphelisi 5 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga çıkmıştı. Yaşanılan silahlı kavgada Eren K., ile Hakan K., yaralanmıştı.

Olay sonrasında çalışmalarını titizlikle yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisi olan Abdülkadir B., Necmettin B., Ali K., Burhan G.ve Ercan K., yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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