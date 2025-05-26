Nevşehir'de hafif ticari araç hayvan pazarına daldı: 15 koyun telef oldu

Nevşehir hayvan pazarı önünde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Kurban Bayramı için pazara getirilen koyunların arasına bir hafif ticari araç daldı. Aracın çarptığı 15 koyun olay yerinde telef oldu.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 14:53

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Nevşehir'de hafif ticari aracın çarptığı 15 koyun telef oldu.



Olay gece saatlerinde Nevşehir Hayvan Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ACR 286 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ü.D. seyir halindeyken, hayvan pazarına satılmak için getirilen Kurbanlık koyunların içine daldı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç hasar görürken, 15 koyunda olay yerinde telef oldu.



Alkollü olduğu öğrenilen sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 13 bin 700 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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