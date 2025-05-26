Diyarbakır'da fuhuş operasyonu: 6 kişi için tutuklama kararı

Diyarbakır'da, aynı evde yaşadıkları kişileri fuhşa zorladıkları iddia edilen 6 şüpheli, polis ekiplerinin "Pandora" adıyla düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin mağdurları kimlik ve telefon bilgilerini paylaşmakla tehdit ettikleri belirlendi.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:05

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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kişileri fuhuşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Mağdurları, kimlik bilgilerini ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit ederek fuhuş yaptırdıkları tespit edilen kişilere yönelik "Pandora" adıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 mağdur kurtarıldı, 6 şüpheli yakalandı.

Ayrıca 48 kişiye toplam 1 milyon 152 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj ve tehdit" suçlarından tutuklandı.

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