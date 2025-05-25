Balık tutmak isterken canından oldu!

Mersin'de balı tutmak isteyen şahıs kayalıklara çıktı. Burada dengesini kaybeden şahıs kayalıklardan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsı bulunduğu yerden çıkardı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 23:44

Paylaş



ABONE OL

Mersin'de bir şahıs, deniz kenarında balık tutmak için çıktığı kayalıktan düşerek yaşamını yitirdi.

DENGESİNİ KAYBEDİNCE OLAN OLDU

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Arık (61), balık tutmak için oltasını da alarak sahilden denize doğru uzanan kayalığa çıktı. Dengesini kaybeden Arık, kayalıktan düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Bulunduğu yerden sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Arık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN