7 yıl önce dolandırılan esnafın intikamı acı oldu: Dolmuşta darp etti
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 2018 yılında esnaf, bir kişi tarafından dolandırıldı. Aradan 7 yıl geçtikten sonra esnaf, bir dolmuşta kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiye tekme ve yumrukla saldırdı. Olay anı dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, bir esnafın kendisini yıllar önce dolandıran şahsı karşılaştığı otobüste darp ettiği iddia edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İddialara göre, Elmadağ'da bir esnaf 2018 yılında bir şahıs tarafından dolandırıldı. Aradan geçen 7 yılın ardından bindiği dolmuşta kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahısla karşılaşan esnaf, dolmuşta şahsı darp etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.