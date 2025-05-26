7 yıl önce dolandırılan esnafın intikamı acı oldu: Dolmuşta darp etti

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 2018 yılında esnaf, bir kişi tarafından dolandırıldı. Aradan 7 yıl geçtikten sonra esnaf, bir dolmuşta kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiye tekme ve yumrukla saldırdı. Olay anı dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş Tarihi: 26.05.2025 04:20

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, bir esnafın kendisini yıllar önce dolandıran şahsı karşılaştığı otobüste darp ettiği iddia edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



İddialara göre, Elmadağ'da bir esnaf 2018 yılında bir şahıs tarafından dolandırıldı. Aradan geçen 7 yılın ardından bindiği dolmuşta kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahısla karşılaşan esnaf, dolmuşta şahsı darp etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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