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Muğla'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Muğla'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu kapsamda, hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U'yu ilçe merkezinde kaldığı evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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