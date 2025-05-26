Adıyaman'da bir binanın elektrik tesisatında yangın paniği

Giriş Tarihi: 26.05.2025 05:52

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi yakınlarında bulunan bir binanın önünde elektrik tesisatında yangın çıktı. Zaman zaman tesisatta patlamalara da neden olan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.