Yaşam

Adıyaman'da bir binanın elektrik tesisatında yangın paniği

Adıyaman'da bir binanın elektrik tesisatında yangın çıktı. Alevler evin önünde patlamaya neden olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Adıyaman'da bir binanın elektrik tesisatında yangın paniği

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi yakınlarında bulunan bir binanın önünde elektrik tesisatında yangın çıktı. Zaman zaman tesisatta patlamalara da neden olan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Foto: İHAFoto: İHA

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tesisatta hasar meydana geldi.

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