Serinlemek için denize giren genç boğuldu: Yakınları sinir krizi geçirdi
İzmir'in Çeşme ilçesinde serinlemek için denize giren genç dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kıyıdakilerin ihbarı üzerine can kurtaran ekipleri müdahalede bulundu. Ekipler denize giren Şerif Bilen'in cansız bedenine ulaştı. Bilen'in yakınları ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 15.30'da Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki Deliklikoy'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Şerif Bilen (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu.
GENCİN CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ÇIKARILDI
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kıyıya çıkartılan Şerif Bilen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Talihsiz gencin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.