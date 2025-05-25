Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 850 sentetik ecza hapı, 145,72 gram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 850 sentetik ecza hapı, 145,72 gram sentetik uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyete götürüldü.