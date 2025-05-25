Kırklareli'nde yemek yarışması! Ailelerle köfte kaçamağı

Kırklareli'nde, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında "Aileler Mutfakta, Kırklareli Yemekleri Yarışması"nda, özel gereksinimli öğrenciler aileleriyle köfte ile kaçamak yaptı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:12

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Kırklareli Valiliğince, Kırklareli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Mutfağı'nda düzenlenen yarışmaya 15 aile katıldı.

Yarışma öncesi ailelere bilgi verildi.

Ardından tezgahlara alınan yarışmacılar, kendilerine verilen kıyma ve diğer malzemelerle Kırklareli köftesi yaptı.

İkinci etapta ise yarışmacılar, mısır ununda en lezzetli kaçamağı yapmak için mücadele etti.

Yarışmanın ardından Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan ve Arnavutluk'tan gelen şefler, köfte ve kaçamak için puan verdi.

Yarışmada birinci olan aile tatile gönderilecek.

Yarışmacı Nesrin Kamış, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu ile ilk kez böyle bir etkinliğe katıldıklarını belirterek, çok eğlendiklerini söyledi.

Bugün yöreye ait köfte ve kaçamak yaptıklarını ifade eden Kamış, bu tür etkinliklerin sayısının artmasını istediklerini kaydetti.

Yarışmayı, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen takip etti.