Depremin yaraları sarılıyor! 107 köy evi daha hazır: İlk günden beri bize bebek gibi baktınız

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman’ın Merkez ilçesine bağlı Zey Köyü, İndere Şantiyesi yakınında 135 dönümlük alanda yeniden inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projelendirilen 107 köy evinin tamamı tamamlandı. Öte yandan Zey Köyü’nü ziyaret eden Bakan Murat Kurum, vatandaşların coşkusuyla karşılandı. Bir köy sakini, “Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizden razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız” diyerek duygularını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:22

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Adıyaman'ın Merkez ilçesine bağlı Zey Köyü, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinin en büyük şantiyesi olan İndere'nin eteğindeki bölgede 135 dönümlük alanda köyü yeniden inşa etti. "BİZE BEBEK GİBİ BAKTINIZ" Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı. Adıyaman ziyareti kapsamında Zey Köyü'ne giden Bakan Kurum'u vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Köydeki çalışmaların büyük bir özveriyle tamamlandığını belirten bir vatandaşın, "Burayı hiçbir ülke yapamazdı. Allah sizlerden bin kere razı olsun. İlk günden beri bize bebek gibi baktınız. Size sarılmak istiyorum" sözleri duygulandırdı.

Bakan Kurum Adıyaman'da yapılan deprem konutlarına taşınan vatandaşları ziyaret etti (ahaber.com.tr) "GÜVEN VE HUZUR İÇİNDE OTURUYORLAR" Daha sonra 2 çocuklu Er ailesinin evine konuk olan Bakan Kurum, "Devletimiz milletimiz el ele verdi, bugün hamdolsun vatandaşımız bu evlerde güven ve huzur içinde oturuyor" dedi.



"EVLERİMİZ MÜKEMMEL YAPILMIŞ" Ev sahibi 52 yaşındaki Abdullah Er, "Evlerimiz mükemmel yapılmış" derken; eşi 46 yaşındaki Zehra Er ise "Koskoca bir dağ delindi, bir şehir merkezi açıldı" ifadesini kullandı.

Vatandaşlar evlerini çok beğenirken Bakan Kurum'a teşekkür etti (ahaber.com.tr) "BİR ODUNLA TÜM EV ISINIYOR" Ziyarette ortaokul öğrencisi Medine Er, okul müdürüyle birlikte yazdıkları depremle ilgili şiiri okudu. Ailenin 7 yaşındaki oğlu Ahmet ise Bakan Kurum'a İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını okudu. Köydeki çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren köy muhtarı İsrafil Ay, "Buraya böyle evler yapılacağı, buranın böyle modern bir köy olacağı kimsenin aklından dahi geçmezdi" diye konuştu. Muhtar Ay, evlerin yalıtımını "Bir odunla tüm evlerin içi ısınıyor" sözleriyle anlattı. Bakan Kurum, ziyaret sırasında kendisinden tezahüratla saha isteyen çocuklar için halı saha yapılması talimatını da verdi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN