Isparta'da tur otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı

Isparta-Afyon kara yolunda saat 05.00 sıralarında günübirlik geziye çıkanları taşıyan bir tur otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yön levhalarını devirerek duran araçta 16 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:59

Paylaş



ABONE OL

Isparta'da günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsünün şarampole düştüğü kazada 16 kişi yaralandı.

OTOBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, saat 05.00 sıralarında Isparta-Afyon kara yolunun 25'inci kilometresi Baladız köyü kavşağında meydana geldi. Günübirlik geziye katılanları taşıyan tur otobüsü, şoförün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yönlendirme levhalarını devirerek, şarampole düştü. Kazada, 16 kişi yaralandı.

CAMLARI KIRIP DIŞARIYA ÇIKTILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yolcuların bir kısmı otobüsün camlarını kırıp dışarı çıktı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Isparta'daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün çekiciyle kaldırılması sırasında yol bir süre ulaşıma kapandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN