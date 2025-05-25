Çiftlikten kaçan deve kuşu trafiği birbirine kattı! Sürücülerin şaşkınlığı kamerada
Hatay’ın İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçan bir deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde karayoluna çıkarak trafiği birbirine kattı. Trafikte bir anda karşısında deve kuşunu gören sürücüler kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anları kayda alan bir vatandaşın “Abooov” diye tepki vermesi sosyal medyada ilgi gördü.
Hatay'da çiftlikten kaçarak karayoluna çıkan deve kuşunu fark eden vatandaşın, kayıt aldığı anlarda 'abov' diyerek şaşkınlığını dile getirdiği anlar gülümsetti.
"ABOOOOOV"
İskenderun ilçesinde çiftlikten kaçan deve kuşu, Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde karayoluna çıkarak trafiğe girdi. Trafikte deve kuşunu bir anda karşısında gören sürücü zor anlar yaşadı. Deve kuşunun trafikte koştuğu anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşın 'abo' diyerek şaşkınlık yaşadığı anlarsa gülümsetti.