Cinayeti kardeş işledi ağabeye hapis istendi! Dikkat çeken dava

İstanbul Pendik'te 4 Ocak'ta yaşanan bir yol verme tartışması, trajik bir şekilde cinayetle sonuçlandı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Savaş ile otomobildeki Turan Yılmaz arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen Yusuf Savaş’ın 18 yaşından küçük kardeşi A.S., arbede sırasında Yılmaz’ı sırtından bıçakladı. Hayatını kaybeden Yılmaz’ın ölümü sonrası savcılık, cinayeti küçük kardeşin işlemesine rağmen ağabey Yusuf Savaş hakkında dava açtı.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:36

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 4 Ocak günü İstanbul Pendik'te otomobil sürücüsü Turan Yılmaz(48) ile motosiklet sürücüsü Yusuf Savaş(20) arasında yol verme meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga tam da motosikletli adamın 18 yaşından küçük kardeşi A.S.'nin iş yerinin olduğu yerdeydi. A.S. iş yerinden aldığı bıçakla Turan Yılmaz'ın sırtı dönükken onu bıçakladı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Olay yerinden bir kare.

"BİRİ EŞİMİ DARP ETTİ, DİĞERİ BIÇAKLADI"



Yılmaz'ın eşi soruşturma kapsamında ifade vererek korkunç anları anlattı.

Engelli çocuklarını gezdirmek için dışarı çıktıklarını söyleyen kadın, "Aracın sağ tarafından geçen motosiklet sürücüsü eşime küfretti. Eşim de durumu anlamak için araçtan inip neden küfrettiğini sordu. Motosikletli eşime saldırıp yere düşürdü. Eşimin yüzü kanlar içinde kaldı. Ben de araçtan inip kavgayı ayırmaya çalıştım. Arbede devam ederken esnaf dükkanlarının içinden gelen A.S. eşimi arkasından bıçaklayıp kaçtı" dedi.

"KARDEŞİM AĞLAYARAK KAÇTI"



Sabah'ın haberine göre motosikletli şüpheli Turan Yılmaz ise, kardeşiyle aynı yerde çalıştığı iş yerine dönerken park halindeki aracın kontrolsüzce yola çıktığını ve kendisini sıkıştırdığını öne sürerek, "Yanından geçerken kendi kendime 'Ne yapıyorsun, böyle yola mı çıkılır' dedim. Hızlıca yanıma gelip kaskımın göz kısmından yumruk attı. Kendimi korumak için karşılık verdim. Boğuşmaya başladık. Bagajına doğru yöneldi. Silah çıkaracağını düşündüm. Tekme attım. Sopayla kovaladı. Bir sokağa kaçıp sakinleşmesini bekledim. Bağrışma sesi duyunca kardeşime saldırmış olabileceğini düşünüp geri döndüm. Kardeşim ağlayarak 'ambulansı ara' dedi ve kaçtı" şeklinde olayı anlattı.

SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN DAVA



Savcılık, dikkat çeken tespitlerle dava açtı. Şüphelinin yol verme tartışmasında müştekiye küfredip onur, şeref ve saygınlığını rencide eden sözler söylediğini belirterek hakaret ettiğini belirten savcılık, ikili arasında bu olaylar yaşanırken 18 yaşından küçük A.S.'nin Turan Yılmaz'ı sırtından bıçaklandığını ifade etti.

"Fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiler, bu nedenle neticeden birlikte sorumlular" dedi. Yusuf Savaş hakkında, "kasten öldürme" ile "alenen hakaret" suçundan müebbet ve 2 yıl 4 ay kadar hapis istemiyle dava açtı.

Kardeşi hakkındaki soruşturma ise çocuk suçları soruşturma bürosunca sürüyor.

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