Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon! Ormanda 7 bin sentetik hap bulundu

Giriş Tarihi: 24.05.2025 05:28

Edinilen bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (20), K.O.Y. (27), K.E. (24) ve G.M. (25) isimli şahısların ilçeye uyuşturucu madde getirerek ormanlık alanda sakladıkları ve ticaretini yaptıkları yönünde istihbarat aldı. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan arazi aramasında ormanlık alana gizlenmiş halde 7 bin 95 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.