Yaşam

Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon! Ormanda 7 bin sentetik hap bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda ormanlık alanda saklanmış 7 bin 95 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon! Ormanda 7 bin sentetik hap bulundu

Edinilen bilgiye göre, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. (20), K.O.Y. (27), K.E. (24) ve G.M. (25) isimli şahısların ilçeye uyuşturucu madde getirerek ormanlık alanda sakladıkları ve ticaretini yaptıkları yönünde istihbarat aldı. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan arazi aramasında ormanlık alana gizlenmiş halde 7 bin 95 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor. (İHA)Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor. (İHA)

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla E.K., K.E. ve G.M. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. K.O.Y. isimli diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K., K.E. ve G.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN