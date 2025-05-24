Dışa bağımlılığı azaltacak hamle: 13 aşı Türkiye'de üretilecek

Türkiye, dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla birlikte 13 farklı aşının Türkiye’de yerli olarak üretilmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 07:51

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Sağlık Bakanlığı, ulusal aşı takviminde yer alan 13 aşının tamamının Türkiye'de üretilebilmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Aşılar, Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Urün Üretim Merkezi başta olmak üzere yerli tesislerde üretilecek.

Aşı (AA) Türkiye'de tasarlanacak aşılar sadece ulusal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda dünya ülkelerinin talebine de karşılık verecek. Buna göre bazı aşıların üretim süreçleri özel sektör iş birliği ile yürütülecek, aynı zamanda sektöre öncülük edecek kamu yaklaşımı benimsenecek. Aşıların, Dünya Sağlık Orgütü ve Avrupa Birliği sertifikasyon süreçlerinden başarıyla geçmesi hedefleniyor.