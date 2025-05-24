Üsküdar'daki lisede korkutan saldırı! Arkadaşını tuvalette bıçakladı: Tutuklan

Üsküdar'da perşembe günü bir lisenin tuvaletinde E.Ç.(16) isimli öğrenci, sınıf arkadaşı E.B'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken yaralı öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. E.B. isimli öğrenci ise ekipler tarafından yakalanması sonrası kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 03:04

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, E.Ç.(16) isimli öğrencinin tuvalette bulunduğu sırada aynı sınıftan arkadaşı olan E.B. (15) tarafından sırt kısmından bıçakla yaralandığı açıklandı.

Açıklamaların devamında olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan E.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. E.B'nin bıçağı çay ocağından aldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği gün yakalanan E.B. yaşından dolayı muhafaza altına alındı.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNDE TEDAVİ KAYDI TESPİT EDİLDİ

E.B. E.Ç'nin kendisine yalan söylediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. E.B'nin ayrıca daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çeşitli tarihlerde tedavi kaydı bulunduğu belirlendi. E.B. yakalanması sonrası "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği açıklandı.

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