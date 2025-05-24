Yaşam

Aydın'da tüyler ürperten görüntü: Tur otobüsü köpeği ezip yoluna devam etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsünün şoförü yolda yatan köpeği ezip, ilerlemeye devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Aydın'da tüyler ürperten görüntü: Tur otobüsü köpeği ezip yoluna devam etti

Olay, sabah 08.30 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen tur otobüsünün şoförü, yolda yatan sokak köpeğini ezdi.

SOKAKTA YATAN KÖPEĞİ EZİP YOLUNA DEVAM ETTİ: O ANLAR KAMERADA

Köpeğin üzerinden geçen şoför, yoluna devam etti. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN