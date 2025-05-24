İstanbullular dikkat! Avcılar Gişeleri'nde giriş çıkışlar o tarihe kadar kapatıldı

Giriş Tarihi: 24.05.2025 02:39

Çalışmadan habersiz sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. (DHA)

6 GÜN BOYUNCA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

24 saat esasına göre yürütülen çalışmaların 6 gün içinde tamamlanması planlanırken, bu süre boyunca Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar çift yönlü olarak kapatıldı.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirdi. Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alınmasıyla birlikte, bölgede trafik akışının daha hızlı ve kesintisiz hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi.