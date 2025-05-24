İstanbullular dikkat! Avcılar Gişeleri'nde giriş çıkışlar o tarihe kadar kapatıldı
Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri'nde gece saatleri beton gişe adalarının yıkılması kararı nedeniyle çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Avcılar Gişeleri'nde otoyola giriş ve çıkışlar çift yönlü olarak kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken çalışmalar 6 gün boyunca devam edecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki O-3 Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi kurulması çalışmaları saat 23.00 itibarıyla başladı. Çalışmalar kapsamında mevcut beton gişe adaları yıkılacak.
6 GÜN BOYUNCA ÇALIŞMALAR SÜRECEK
24 saat esasına göre yürütülen çalışmaların 6 gün içinde tamamlanması planlanırken, bu süre boyunca Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar çift yönlü olarak kapatıldı.
SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirdi. Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alınmasıyla birlikte, bölgede trafik akışının daha hızlı ve kesintisiz hale gelmesinin hedeflendiği belirtildi.