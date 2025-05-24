Sarıgöl'de kan bağışı kampanyasına büyük destek
Manisa Türk Kızılay Kan Merkezi ile Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
"Sarıgöl Sana Kanım Feda" sloganıyla düzenlenen kampanyaya, okullarda öğrenim gören öğrencilerin de teşvikiyle büyük bir katılım sağlandı.
Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, yaptığı açıklamada, "Bir ünite kan, üç hayat demektir. Sağlıklı olan ve 18 yaşını doldurmuş her vatandaş, 65 yaşına kadar kan bağışında bulunabilir. Kampanyamızda iki gün içerisinde toplam 167 ünite kan toplandı. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.