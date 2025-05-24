Arkadaşı ile arası bozulunca kabusu yaşadı!
İstanbul’da yaşayan Eylül O., yaklaşık dört yıldır arkadaşlık yaptığı Medine Ö. ile aralarının bozulmasının ardından büyük bir kabus yaşadı. Medine Ö., önce kendi telefon hattından Eylül O.’yu tehdit etti, ardından farklı numaralar üzerinden hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Eylül O.'yu, kendisine ait olmayan çıplak fotoğrafları ailesine göndermekle tehdit eden Medine Ö., bununla da yetinmeyip CİMER aracılığıyla sahte ihbarlarda bulunarak polis ekiplerinin genç kızın kapısına gelmesine neden oldu.
İstanbul Ümraniye'de yaşayan Eylül O.(19) ile 4 yıldır arkadaşlık eden Medine Ö.'nün(24) arası açıldı. İddiaya göre, ilişkilerinin bozulmasıyla Eylül O.'nun hayatı da kabusa döndü.
"BABANI KALP KRİZİNDEN ÖLDÜRTECEĞİM"
Öğrenci olan Eylül O., Medine Ö.'nün telefonundan sık sık mesaj ve arama almaya başladı. Arasının bozulduğu arkadaşı tarafından tehdit edilen genç kız, sadece kendisinin değil ailesinin de buna maruz kaldığını belirterek savcılığın kapısını çaldı. "Babanı kalp krizinden öldürteceğim, seni de öldüreceğim e..., o...u" gibi tehdit ve hakaretlere maruz kalan Eylül O., arkadaşının bu mesajları önce kendi hattından, kendisini engelledikten sonra da patates hat olarak bilinen ve kullanılan kişiye ait olmayan açık hatlar üzerinden atmaya devam ettiğini belirtti.
ASILSIZ İHBARLA KAPISINA POLİS GÖNDERDİ
Dahası arkadaşının CİMER'e asılsız ihbarlarda bulunarak polis memurları tarafından devamlı aranmasına neden olduğunu da ifade eden Eylül O., "Sürekli polis memurları kapıma gelip ve arayıp alıkonulduğuma ilişkin ihbarlar olduğunu söylüyor. İhbarın asılsız olduğunu belirtiyorum ve işlem yapmıyorlar. Uyuşturucu kullandığıma yönelik asılsız ihbarın da yolda olduğunu belirtiyor. Bana ait olmayan çıplak fotoğrafları aileme yayacağı yönünde de tehditler savuruyor" dedi. Sadece arkadaşının değil, arkadaşının başka arkadaşlarını da organize ederek başkaları tarafından da mesajlar almaya başladığını aktaran genç kız, "Bütün hayatlarını bana adayacaklarını ve peşimi bırakmayacaklarını söylüyorlar. 'Devlet de benim polis de, deliyim ben, Alman vatandaşıyım, size uyku yok' diyorlar. Benim ve ailemin can güvenliği yok" diyerek eski arkadaşının cezalandırılmasını istedi.
SÖZDE DOSTA 4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Sabah'ın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yıllardır arkadaş olan iki ismin sonradan aralarında anlaşmazlık olduğunu ve bu nedenle Medine Ö.'nun sürekli Eylül O.'ya WhatsApp'tan tehdit ve hakaret içerikli mesaj gönderdiğini belirtti.
Şüphelinin hattı kendisinin kullandığı ancak tehdit ve hakaret mesajlarını kabul etmediğini ancak buna yönelik yazışmaların delil olarak dosyada bulunduğunu aktaran savcılık, suçun uzlaşmaya bağlı olduğunu ancak iki eski dostun uzlaşamadığını ifade etti. Medine Ö. hakkında "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret", "tehdit" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.