Arkadaşı ile arası bozulunca kabusu yaşadı!

Giriş Tarihi: 24.05.2025 09:28

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Eylül O.(19) ile 4 yıldır arkadaşlık eden Medine Ö.'nün(24) arası açıldı. İddiaya göre, ilişkilerinin bozulmasıyla Eylül O.'nun hayatı da kabusa döndü.

"BABANI KALP KRİZİNDEN ÖLDÜRTECEĞİM"

Öğrenci olan Eylül O., Medine Ö.'nün telefonundan sık sık mesaj ve arama almaya başladı. Arasının bozulduğu arkadaşı tarafından tehdit edilen genç kız, sadece kendisinin değil ailesinin de buna maruz kaldığını belirterek savcılığın kapısını çaldı. "Babanı kalp krizinden öldürteceğim, seni de öldüreceğim e..., o...u" gibi tehdit ve hakaretlere maruz kalan Eylül O., arkadaşının bu mesajları önce kendi hattından, kendisini engelledikten sonra da patates hat olarak bilinen ve kullanılan kişiye ait olmayan açık hatlar üzerinden atmaya devam ettiğini belirtti.