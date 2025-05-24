Ormandan gelen çığlık sesleri paniğe neden oldu: Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Bartın'da gece saatleri ormanlık alandan gelen kadın çığlığı çevredekileri korkuttu. Vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulunurken olay yerine polis sevk edildi. Ekipler ormanda incelemelerini başlatırken 6 gençle karşılaşmasıyla gerçek ortaya çıktı. Gençler kendi aralarında küçük çaplı tartışmaların yaşandığını belirtirken ekiplerce kimlik sorgulamasının ardından Çocuk Şube birimine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 02:19

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Bartın Tuna Mahallesi Kanlıırmak Caddesi Ticaret Meslek Lisesi yakınlarındaki ormanlık alanda duyulan çığlık sesleri üzerine vatandaşlar yasa dışı çığlık terapisi ya da cinayet işlenmesi endişesi ile 112 ihbar hattını arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine ise polis ekipleri alarma geçti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ormanlık alanda devam eden çığlık seslerinin geldiği yöne doğru hareket etti. Ekipler, ormanlık alanda 4'ü kız toplam 6 genç ile karşılaştı. Polisleri bir anda karşılarında gören gençler de korku yaşadı.

GENÇLER ÇOCUK ŞUBE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ekipler, çığlık sesinin sebebini sorduğunda ise gençler aralarında küçük çaplı tartışmaların yaşandığını belirtti. Polise cezaları neyse çekmeye razı olduklarını belirten gençlerin kimlik sorgusu yapıldı. Olumsuz bir durum bulunmaması üzerine gençleri, Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.

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