Elazığ'da feci kaza: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Elazığ'da akşam saatleri seyir halinde ilerleyen iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.