İzmir'de makilik yangını: Alevler saatler sonra kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan tarım arazisinde yangın meydana geldi. Makilik alana da sıçrayan alevler için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 16:26

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Gerenköy mevkisindeki tarım arazisinde, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yakındaki makilik alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına 4 uçak, 7 helikopter, 21 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangının söndürülmesi için çalışma yapıldı. Ekiplerin saatlerdir sürdürdüğü çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

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