İstanbul'da FETÖ operasyonu! 8 şüpheli yakalandı | Aralarında zabıt katibi ve Adli Tıp Kurum doktoru da var

İstanbul'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcılarına yönelik ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Bu kapsamda eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:52

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yakalanamayan firari 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğunu belirlenirken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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