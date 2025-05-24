Aracın motoruna giren yılanı çıkarmak için ateş yaktı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bazı mahallelerde art arda görülen yılanlar vatandaşları korkuttu. Bir sürücü ise aracının motor kısmına giren 1.5 metre uzunluğundaki yılanı çıkarmak için aracının altında ateş yaktı.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 15:07

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Son günlerde bazı mahallelerde ortaya çıkan yılanlar, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Özellikle kırsal kesime yakın alanlarda görülen yılanların sıcak havaların etkisiyle yerleşim yerlerine geldiği düşünülüyor. Alanyurt, Fatih, Osmaniye, Deydinler Mahallelerinde yılan gören vatandaşlar, durumu belediye ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Evlerinin bahçesinde ve çevresinde yılanlarla karşılaştıklarını belirten mahalle sakinleri, çocuklarının ve evcil hayvanlarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.





Osmaniye Mahallesinde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan sürücüyü yolundan etti. Sürücü, dakikalarca yılanın araçtan çıkmasını bekledi. Bir sürücü ise aracının motor kısmına giren 1.5 metre uzunluğundaki yılanı çıkarmak için aracının altında ateş yaktı. O anlar amatör kameraya yansıdı.





İnegöl Belediyesi, ilaçlama ve çevre temizliği çalışmalarını hızlandırdıklarını duyurdu. Açıklamada, özellikle boş arsalar, otluk alanlar ve su kaynaklarının çevresinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.



Uzmanlar ise bu dönemde yılanların doğal yaşam alanlarından yerleşim yerlerine yiyecek ve serin yer aramak için geldiğini belirterek, vatandaşlara sakin olmaları ve yılanlara yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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