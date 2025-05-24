Ankara'da acı olay! Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde acı bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yayaya çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 01:55

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Edinilen Bilgilere göre, olay Mamak ilçesinde meydana geldi. Mamak Devlet Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya 41 NR 029 plakalı Hyundai marka bir otomobil çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan kişi hayatını kaybederken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yayaya çarpan aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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