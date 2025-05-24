İnternet alışverişlerinde "iade kargo" ücreti düzenlemesi! Cayma hakkında önemli değişiklikler

Giriş Tarihi: 24.05.2025 09:44

Ticaret Bakanlığı , mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin olarak tüketicileri koruyan önemli mevzuat değişiklikleri yaptı. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemelerle, cayma hakkını kullanan tüketicilere iade kargo ücreti yansıtılamayacak ve bazı elektronik ürünlerdeki cayma hakkı istisnaları kaldırılacak.

Buna göre, cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücreti, satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak.

Tüketicilerin mesafeli alışverişlerde ürün iadesi yaparken kargo ücretinden sorumlu tutulmalarına yönelik daha önce getirilen değişiklik, 4 Eylül 2024'te yapılan 28. Tüketici Konseyi'nde gelen öneriler doğrultusunda geri çekildi.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI

Daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılacağı öngörülmüştü.

Ancak tüketicilerden gelen talepler dikkate alınarak bu düzenlemeden vazgeçildi. Böylece söz konusu ürünlerde de tüketiciler, satın alma sonrası 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecek.