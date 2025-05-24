Kocaeli merkezli 4 ilde operasyon: 1 milyon 416 bin 190 makarona el konuldu

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilde operasyon düzenlendi. 6 ayrı adrese yapılan aramalarda 1 milyon 416 bin 190 içi tütünle dolu ve boş makaron ele geçirilirken 30 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 24.05.2025 01:52

Paylaş



ABONE OL

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen dosya kapsamında değişik tarihlerde yapılan 6 ayrı aramada 52 bin 860 dal içi tütünle doldurmuş makaron, 8 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 28 paket elektronik sigara tütün çubukları, 71 elektronik sigara likiti, 274 dal bandrolsüz puro, 50 paket bandrolsüz pipo tütünü, 90 kilo açık kıyılmış tütün, 118 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 18 elektronik sigara ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA TÜTÜN ÜRÜNÜNE EL KONULDU

21 Mayıs tarihinde şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Kocaeli ile birlikte 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şahıs yakalandı. 26 ikamet, 20 işyeri ve 3 depoda yapılan aramalarda 429 bin 930 dal dolu makaron, 925 bin dal bandrolsüz boş makaron, 27 sigara sarma makinası, sigara sarma kompressörü, 361 elektronik sigara, 139 elektronik sigara likidi, 300 paket elektronik sigara tütün çubukları, 13 elektronik sigara parçaları, 649 paket gümrük kaçağı sigara, 199 kilo bandrolsüz nargile tütünü, 198 dal bandrolsüz puro, 17 bin 301 yaprak gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü, 833 kilo bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 12 kilo bandrolsüz kıyılmış tütün, 70 bin 322 boş sigara kutusu, 400 boş sigara poşeti ele geçirildi.

13 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Malzemelere el koyulurken, yakalanan 30 şüpheliden 13'ü ifadeleri akabinde serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 14'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN