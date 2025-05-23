Van Kalesi kayalıklarında mahsur kalan vatandaş UMKE ekiplerince kurtarıldı

Tarihi Van Kalesi eteklerinde kayalıklarda mahsur kalan bir vatandaş, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nin (UMKE) başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:36

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Van Kalesi çevresinde kayalıklarda mahsur kalan bir kişi için ihbar yapıldı. Bölgeye hızlıca sevk edilen UMKE ekipleri, vatandaşa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı şahıs ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Van Kalesi'nin kayalık bölgesinde mahsur kalan şahıs için bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çağrıldı. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, zorlu arazi şartlarında mahsur kalan vatandaşa başarılı bir şekilde ulaştı. İlk tıbbi müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan vatandaş, daha kapsamlı tedavi için ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması, olası bir faciayı önledi. Yetkililer, vatandaşların özellikle kayalık ve zorlu bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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