Kuşadası’nda kırmızı ışık ihlali kazaya yol açtı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, kavşakta çıkan başka bir motosiklete çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücülerden biri ehliyetsiz çıktı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:34

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Kuşadası Süleyman Demirel Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen motosiklet sürücüsü Emre K., kavşakta çıkış yapan Yiğit G.'nin kullandığı motosiklete yüksek hızla çarptı. Kazada şans eseri ağır yaralanan olmadı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saat 22.00 sıralarında gerçekleşen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan Emre K.'nın motosikleti, kavşağa giren diğer motosiklete hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Emre K., metrelerce sürüklendi ancak kask ve koruyucu ekipmanları sayesinde ciddi bir yara almadan kurtuldu. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ HEMEN SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsü Yiğit G.'nin ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

EHİLİYETSİZE AĞIR CEZA

Trafik ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Yiğit G.'ye 18 bin 706 TL idari para cezası uyguladı. Kazaya karışan her iki motosiklet, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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