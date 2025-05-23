Kütahya semalarında F-16 Eğitim uçuşu gerçekleştirilecek

Kütahya Valiliği, 23 Mayıs Cuma günü (bugün) saat 10.00-11.00 arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı F-16 savaş uçaklarının planlı eğitim uçuşu yapacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:40

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Kütahya'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16 savaş uçakları 23 Mayıs 2025 Cuma günü sabah saatlerinde semalarda planlı eğitim uçuşu gerçekleştirecek. Valilikten yapılan açıklamada, uçuşun rutin ve planlı bir faaliyet olduğu belirtildi.

Kütahya Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16 savaş uçaklarının 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 10.00 ile 11.00 arasında Kütahya semalarında eğitim uçuşu yapacağı bildirildi. Uçuşun rutin ve planlı bir askeri eğitim faaliyeti olduğu kaydedildi.

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