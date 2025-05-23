Tuzla’daki öğrenci yurdunda elektrik odasında çıkan yangın paniğe yol açtı

Tuzla’da, Piri Reis Öğrenci Yurdu’nun giriş katındaki elektrik odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında öğrenciler binayı tahliye ederken kısa süreli panik yaşandı, yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 05:34

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Tuzla Yayla Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Öğrenci Yurdu'nda elektrik odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yurtta kalan yaklaşık 2 bin 500 öğrenci binayı boşaltarak güvenli bölgeye çıktı. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangın, sabah saat 03.00 sıralarında yurdun giriş katındaki elektrik odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede çıkan duman, yurt binasının büyük bir bölümüne yayıldı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler, hızla bina dışına çıkarak bahçeye toplandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ve bina içerisindeki yoğun duman tahliye edildi. Yangın sırasında panik yaşansa da yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Ekiplerin çalışmasının ardından öğrenciler güvenli bir şekilde yurt binasına geri döndü. Yangının çıkış sebebine dair incelemeler sürüyor.

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