Muş’ta çiftçilere 6,5 milyon TL değerinde domates ve biber fidesi desteği

Giriş Tarihi: 23.05.2025 05:39

Muş'ta çiftçilerin sebze üretimini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı destekli TAKE programı ve İl Özel İdaresi projeleri kapsamında toplam 6,5 milyon TL bütçeyle 650 bin domates ve kapya biber fidesi çiftçilere ulaştırıldı. Proje, hem verimliliği artırmayı hem de çiftçilere ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

TAKE VE İL ÖZEL İDARESİ DESTEĞİYLE FİDE DAĞITIMI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Amaçlı Küçük Ölçekli Projelerin Desteklenmesi (TAKE) programı ile İl Özel İdaresi'nin desteklediği sebzecilik projeleri kapsamında temin edilen 350 bin domates ve 300 bin kapya biber fidesi, yüzde 50 hibe ile çiftçilere dağıtıldı. Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, toplam bütçenin 6 milyon 500 bin TL olduğunu belirtti.