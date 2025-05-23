Muş’ta çiftçilere 6,5 milyon TL değerinde domates ve biber fidesi desteği
Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle, Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla 650 bin domates ve kapya biber fidesi yüzde 50 hibe desteğiyle çiftçilere dağıtıldı.
Muş'ta çiftçilerin sebze üretimini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı destekli TAKE programı ve İl Özel İdaresi projeleri kapsamında toplam 6,5 milyon TL bütçeyle 650 bin domates ve kapya biber fidesi çiftçilere ulaştırıldı. Proje, hem verimliliği artırmayı hem de çiftçilere ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.
TAKE VE İL ÖZEL İDARESİ DESTEĞİYLE FİDE DAĞITIMI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Amaçlı Küçük Ölçekli Projelerin Desteklenmesi (TAKE) programı ile İl Özel İdaresi'nin desteklediği sebzecilik projeleri kapsamında temin edilen 350 bin domates ve 300 bin kapya biber fidesi, yüzde 50 hibe ile çiftçilere dağıtıldı. Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, toplam bütçenin 6 milyon 500 bin TL olduğunu belirtti.
MUŞ'UN SEBZE ÜRETİMİ VE HEDEFLER
Gönç, il genelinde yaklaşık 7 bin hektarlık alanda sebze üretimi yapıldığını belirterek, geçen yıl 95 bin ton domates ve 4 bin ton biber üretildiğini söyledi. Projeyle hem aile işletmelerine ekonomik katkı sağlanması hem de bahçe bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Gönç, projelerin artarak devam edeceğini ve üreticilere bol kazançlar dilediğini ifade etti.
ÇİFTÇİLERDEN MEMNUNİYET İFADESİ
Fide desteğinden yararlanan çiftçilerden Burhan Sayılgan, devletin verdiği hibelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 40 yıldır çiftçilik yapan Sayılgan, "Devletin verdiği fideler kaliteli ve verimli. Artık kendi üretimimizi bırakıp devletin desteklediği fideleri kullanıyoruz. Allah devletimizden razı olsun" dedi.