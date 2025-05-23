Taşova’da yaşlı adama çarpan motosiklet sürücü kaçtı

Amasya’nın Taşova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki yaşlı adama motosiklet çarptı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 05:43

Paylaş



ABONE OL

Taşova'da Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmekte olan 67 yaşındaki M.E.'ye motosiklet çarptı. Kazada yaralanan M.E., ambulansla hastaneye sevk edilirken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücünün bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

KAZA ANINDA OLAY YERİ PANİK YARATTI

Edinilen bilgiye göre, Taşova'da Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.E.'ye motosikletle çarpan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan yaşlı adam, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MOTOSİKLET SORUNUNA ÇÖZÜM İSTENİYOR

Olayı gören vatandaşlardan Recep Binici, motosiklet sürücüsünün kazadan sonra kaçtığını belirterek, "Biz vatandaşlar olarak olaya müdahale ettik fakat kaçan sürücüyü yakalayamadık. Taşova'da motosiklet sorununa kalıcı bir çözüm bulunmalı" dedi.

POLİS EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN