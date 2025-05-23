Kocaeli Körfez’de silahlı saldırı: 29 yaşındaki adam ağır yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 05:48

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Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 29 yaşındaki Eyüp A., evinde çene altından silahla vurulmuş ağır yaralı halde ailesi tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan genç adamın hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, akşam saat 21.30 sularında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vakıf Sokak'taki 3 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp A. isimli 29 yaşındaki kiracı, evinde ailesi tarafından silahla vurulmuş şekilde ağır yaralı olarak bulundu. Aile durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eyüp A.'yı ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun kritik olması nedeniyle daha donanımlı olan Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç adamın hayati tehlikesi devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Eyüp A.'nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatarak, saldırının nedenini ve faillerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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