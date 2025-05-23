Suriye’ye gönüllü dönüşler gece de devam ediyor

Esad rejiminin çökmesiyle birlikte Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hız kazandı. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda gece saatlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:06

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Türkiye'de uzun yıllar kalan Suriyeli sığınmacılar, ülkelerindeki gelişmelerin ardından gönüllü olarak memleketlerine dönmeye başladı. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geceleri de hareketlilik devam ederken, vatandaşlar hem veda hüznünü hem de vatanlarına kavuşmanın sevincini birlikte yaşıyor.

Eşyalarını yanlarına alan Suriyeliler, gece saatlerinde sınır kapısına gelerek yıllar sonra yeniden memleketlerine dönmenin heyecanını yaşıyor. Aralarında yıllardır Türkiye'de yaşayan ve burada hayat kurmuş olanlar da bulunuyor.

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Muhammed Beşr Altonji, Gaziantep'ten geldiğini belirterek, "Türkiye'den çok memnunum. Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim" dedi. Altonji, burada geçirdiği zamanın çok güzel geçtiğini ifade etti.

14 yıldır İstanbul'da yaşayan Ahmed Feyyad ise Türkiye'ye henüz 14 yaşındayken geldiğini söyledi. Burada evlenip çocuk sahibi olduğunu belirten Feyyad, "Çocuklarım Türkiye'de okula başladı ama artık eğitimlerine Suriye'de devam edecekler. Türkiye bizim vatanımız gibi oldu ama artık ülkemize sahip çıkma zamanı" diyerek Halep'e döneceğini belirtti. Erdoğan'a teşekkür eden Feyyad, "Dünyada sadece Türkiye Suriyelilere bu şekilde destek oldu" dedi.

Suriye vatandaşı olup köken olarak Türk olduğunu belirten Muhammet Tarık Altıncı ise Osmanlı döneminden bu yana Halep'te yaşadıklarını söyledi. "Altıncı soyadımız altın ip üretiminden geliyor" diyen Altıncı, 13 yıldır Gaziantep'te terzilik yaptığını, birçok yer gezdiğini ve Türk dostlarıyla iç içe yaşadığını dile getirdi. Altıncı, "Ayrılacağım için üzgünüm ama memleket memlekettir. Türk milletinden Allah razı olsun, bize her konuda destek oldular" ifadelerini kullandı.

Gönüllü geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.