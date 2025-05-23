Şişli’de kontrolden çıkan taksi alt yola uçtu: 1 yaralı

Şişli’de su almak için duran taksi, yeniden hareket ettikten kısa süre sonra kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp alt sokağa uçtu. Kazada sürücü yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 04:03

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İstanbul'un Şişli ilçesinde, marketten su aldıktan sonra yeniden yola çıkan bir taksi, freninin patladığı iddiasıyla kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp alt yola uçtu. Ters dönen araçta sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kaza anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şişli'nin Eskişehir Mahallesi Kınalı Keklik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 THP 28 plakalı taksinin sürücüsü marketten su aldıktan sonra aracına bindiği sırada frenin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan taksi, yol kenarındaki bariyerleri aşarak bir alt sokağa Lalezar Sokak'a uçtu.

Takla atan ve ağır hasar alan takside sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün burnunun kırıldığını belirledi ve ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören Kadir Erdağı, "Yoldan geçiyordum. Taksinin freni patlamış, buraya uçtu. Vatandaşlarla birlikte sürücüyü çıkardık. Sağlığı yerinde, sadece burnu kırıldı. Allah ailesine bağışlasın," ifadelerini kullandı.

Kaza anı, bir marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, taksinin hızla gelerek bariyerleri kırdığı ve alt yola uçtuğu, ardından çevredeki vatandaşların kazanın yaşandığı yere koştuğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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